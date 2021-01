Joan Barreda lidera en motos; Carlos Sainz cede en la segunda etapa del Rally Dakar

El piloto español Joan Barreda (Honda) es el nuevo líder en la categoría de motos y el tricampeón Carlos Sainz (Mini) cedió el primer puesto en la categoría de coches en la segunda etapa del rally Dakar, una especial de 457 kilómetros entre las localidades de Arabia Saudita de Bisha y Wadi Ad-Dawasir.

Lionel Messi acepta que necesita terapia psicológica

A 200 días de los JO, en Tokio analizan declaratoria de emergencia por Covid-19

Joan Barreda, que la víspera perdió más de 15 minutos, arrebató el liderato al australiano Toby Price (KTM) tras dominar de principio a fin la segunda etapa y aventajar en la meta al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), en 3:55 y 6:02, respectivamente.

After 50 riders reached the 1st waypoint, @joanbangbang88 is leading the race. #Dakar2021 pic.twitter.com/OhiuioAQbe

Barreda sumó su vigésimo quinta victoria de especial en un Dakar e igualó al también español Marc Coma en la cuarta posición de la clasificación de número de victorias de especial en motos. En la general, el piloto de Honda es líder con 6:23 de diferencia respecto a Ricky Brabec, y 6:37 con el botsuano Ross Branch (Yamaha).

"Después del día duro de ayer, con los problemas que tuve en la primera parte, hoy tenía que salir a darlo todo. Sabíamos que era peligroso y que teníamos que controlar, pero hemos mantenido la calma en las situaciones más complicadas y, la final, ha sido una muy buena etapa", manifestó el piloto torreblanquino.

Por su parte, Carlos Sainz acusó el abrir pista en la segunda jornada dakarí, en la que se impuso el catarí Nasser Al-Attiyah, que partía en décima posición, con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre el francés Stephane Peterhansel. 'Monsieur Dakar' precedió en 7 minutos a Carlos Sainz, tercero, y ascendió hasta lo más alto de la general.

Sainz explicó que sufrieron problemas de potencia en el motor de su Mini el último tramo de la etapa y cometieron un error de navegación que les llevaron a la pérdida del liderato. "En los últimos cien kilómetros hemos tenido un problema de encendido de motor, que perdía mucha potencia", comentó el tricampeón del Dakar.

🚗 @AlAttiyahN took the spoils today in the Cars category after @CSainz_oficial's win yesterday.

It will be a closely fought race over the next 10 days!

Check out the full highlights below ⬇️#Dakar2021 pic.twitter.com/8atNTbxJtx

— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021