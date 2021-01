¿Su futuro quarterback? Dwayne Haskins firma con Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers parece haber conseguido a su quarterback para el futuro después de haber llegado a un acuerdo para firmar a Dwayne Haskins, ex lanzador de Washington Football Team.

De acuerdo a información de Adam Schefter, de ESPN, acordó un contrato por un año con los Pittsburgh Steelers para la próxima temporada.

El egresado de Ohio State fue cortado por Washington después de violar los protocolos sanitarios de Covid-19, tras ser captado en un centro nocturno.

Steelers, QB Dwayne Haskins agree to terms on contract. (via @RapSheet) pic.twitter.com/kKZUXJlXR7

— NFL (@NFL) January 21, 2021