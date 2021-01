Portero inglés rompe el récord mundial del gol más lejano

Tom King, portero del Newport County, se convirtió este jueves oficialmente en el autor del gol más lejano en la historia del futbol competitivo, según confirmó el Libro Guinness de los Récords.

El guardameta, de 25 años, anotó el pasado martes un espectacular tanto con un saque de portería, y con cierta ayuda del viento, en el partido ante el Cheltenham, correspondiente a la League Two, la cuarta división del futbol inglés.

"Con su épico golpeo, King rompió oficialmente el récord del gol más largo anotado en un partido de futbol competitivo, cubriendo una distancia increíble de 96.01 metros (105 yardas)", señaló la web del Libro Guinness de los Récords.

De este modo, el portero batió la anterior marca en poder del guardameta bosnio Asmir Begovic, que anotó en noviembre de 2013 desde su propia portería cuando jugaba en el Stoke City ante el Southampton. El balón recorrió entonces 91.9 metros (100.50 yardas).

"Obviamente, estoy absolutamente encantado porque no es algo que me propuse hacer de forma intencionada. Tendré que dejarle un mensaje a Asmir para enviarle mis condolencias, pero, con toda honestidad, es un territorio diferente para mí porque es algo que nunca soñé con estar en los libros que recibes por Navidad todos los años", apuntó King tras conocer la noticia.

🗣️Tom King: "I never dreamt of being in the books that you get for Christmas every year. Hopefully I might actually read it if I get one for Christmas this year. I'm delighted and hopefully no one beats it for a long time now so I can show my grandkids!"#OneClubOneCounty https://t.co/ChwjUmFRJn

— Newport County AFC (@NewportCounty) January 21, 2021