Conor McGregor vs Dustin Poirier ¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

Uno de los regresos más esperados del 2021 está a punto de realizarse. Conor McGregor está listo para su retorno al octágono después de más de un año de inactividad para enfrentarse a Dustin Poirier.

Cabe recordar que “The Notorious” venció en 40 segundos a Donald Cerrone, en enero de 2020 y unos meses después anunció su retiro, que finalmente no se concretó.

Mientras que el rival, Dustin Poirier viene de vencer a Dan Hooker el pasado 27 de junio, por decisión unánime.

Cabe recordar que esta es una revancha después de que en 2014 el irlandés aplastó al norteamericano en menos de tres minutos por la vía del KO.

