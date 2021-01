El Super Bowl LV permitirá el acceso de 22 mil aficionados

El próximo 7 de febrero se celebrará el Super Bowl LV, evento que acaparará las miradas de millones al rededor del mundo. Y este viernes se dio a conocer que el partido más esperado de la temporada de la NFL, permitirá el acceso de 22 mil aficionados.

Mediante un comunicado de prensa, el comisionado Roger Goodell, confirmó el número de asistentes, aunque es importante señalar que de las 22 mil personas que asistirán al Raymond James Stadium, siete mil 500 serán trabajadores de la salud de Florida, que ya están vacunados contra el Covid-19 y serán los invitados de honor al partido, ellos no pagarán entrada.

La NLF quiere reconocer el trabajo que el personal de salud ha hecho a lo largo de la pandemia por el coronavirus. "Estos funcionarios revisaron y proporcionaron comentarios sobre los planes integrales de la NFL en permitir albergar a los fanáticos y trabajadores de la salud vacunados de manera segura y responsable", indicaron en el comunicado.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021