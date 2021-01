Fallece Aníbal Jr. a causa de complicaciones por el Covid-19

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto una vez más a causa del Covid-19. De acuerdo a reportes, la madrugada de este 23 de enero perdió la vida Anibal Jr, tras complicaciones por la enfermedad.

El periodista Roberto Figueroa y el ex referí Jorge Cabrera “Baby Richard”, fueron los primeros en confirmar la lamentable noticia.

El ex gladiador se encontraba hospitalizado desde el pasado 12 de enero.

Anibal Jr. luchador de segunda generación, llevó su carrera principalmente en el ámbito independiente, siendo el continuador de la leyenda del también llamado ‘Príncipe Cartaginés’.

Tuvo participaciones con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple A, aunque no logró consolidar su carrera en estas empresas. Además tuvo presentaciones en Estados Unidos y Japón.

Entre sus más grandes logros están las máscaras de Bestia Maligna, Último Vampiro II, Ángel de la Noche, Ricky Cruzz, así como las cabelleras de Zandokan y Máscara Año 2000 Jr.

El gladiador de 51 años se desempeñaba como promotor y tenía un gimnasio en el Estado de México.

Polémica con Princesa Azul.

El pasado 10 de julio del 2020, una polémica giró alrededor del heredero de la Saeta Azul, después de que supuestamente habría retirado el nombre a la también luchadora independiente, Princesa Azul.

A través de redes sociales, Anibal anunció que que la enmascarada dejaría de usar el personaje, el cual le pertenece a él, además de aclarar que no es su hija ni tienen ningún lazo familiar.

Pero Princesa denunció al gladiador de acoso sexual.

“Me sentí acosada. Como mujer, me sentí incómoda que hiciera ese tipo de cosas (no mencionó cuáles). No sé si para la (demás) gente sea, pero al menos, para mí, me hace sentir incómoda. No me gustaba, y como mujer, sólo quería un respeto hacia mi cuerpo y hacia mi persona”, dijo.

Cabe recordar que la polémica aumentó después de que un evento de lucha libre, en donde participaba la joven gladiadora, en el Estado de México fuera cancelado.

La promotora, Giovanna Loza, acusó a Aníbal de presionar a las autoridades locales para clausurar la Arena Mama Luchas, todo esto después de que contrató a Princesa Azul, con quien tenía la problemática.

