Carolina Jaramillo, jugadora de Chivas, critica: 'No cortaría mi carrera por un reality show'

Después de que Norma Palafox saliera de Chivas Femenil y regresará a participar al reality show, Exatlón, una de sus ex compañeras mandó un mensaje, en que asegura que no cortaría su carrera por participar en televisión.

Carolina Jaramillo se expresó en conferencia de prensa y aunque tiene una idea, respeta la decisión que tomó su compañera Norma Palafox.

“Respeto mucho su decisión. En lo personal me lo han preguntado, hasta mi familia, pero no me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza. A lo mejor a ellas, quizás Norma ya ha estado en un reality show, es algo diferente a lo que nos llegó a platicar. Sacas cosas que a lo mejor no sabías que tenías”, detalló en conferencia de prensa.

Aunque ha habido muchas salidas del club para la última temporada, la mediocampista, ex de Tigres y Tijuana, aseguró que Chivas está listo para afrontar la campaña de la mejor forma.

“Se fueron muchas jugadoras, es una responsabilidad bastante grande. Siento que tengo el liderazgo para aportarlo. Mientras pueda aportar al equipo, creo que eso hace grande a un equipo y a una jugadora.

“Muchas compañeras me ven como una líder del equipo, es una responsabilidad grande, pero me gusta, porque siento que me está sacando mi máximo”, explicó la mediocampista.

Chivas se alista para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 3, en un torneo en donde el Rebaño ha sumado dos victorias en el mismo número de encuentros.

Publimetro te recomienda

Wolverhampton firma a posible reemplazo de Raúl Jiménez El delantero William José llega cedido de la Real Sociedad de España; ha anotado 62 goles en un total de 170 partidos con el conjunto ‘txuri urdin’