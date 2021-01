'Pollo' Briseño niega crisis en Chivas tras malos resultados

La mala racha de resultados de Chivas en el inicio del Guardianes 2021, pero para algunos no es momento de entrar en el pánico, ya que se puede mejorar como en la campaña anterior.

Así lo explicó Antonio Briseño, defensor del ‘Rebaño’ en donde asegura que el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no se encuentra en crisis, a pesar de que no se ha conseguido la victoria en tres encuentros.

''Se exagera, el torneo pasado estábamos peor y terminamos en sexto lugar, si al final del torneo no se califica, ahí sí, pero ganando el sábado todo será diferente. No se puede usar esa palabra (crisis), es una anticipación brutal querer determinar algo en tres partidos, vamos a darle calma, estamos muy exigidos, somos un equipo grande y como tal se nos exige'', compartió en conferencia con los medios.

El zaguero también recordó que, aunque no tuvieron su mejor encuentro frente al Atlético de San Luis, los aficionados no deben tener memoria corta sobre el buen trabajo que se ha hecho en el cuadro bajo.

''Hay una memoria muy corta, hay que darle el beneficio de la duda (a la defensa). Un partido malo todos lo tienen, pero en alrededor de 40 partidos se ha hecho muy bien. Ya vendrá la oportunidad para todos. No puede ser que por uno o dos partidos ya quieran cambiar todo'', finalizó.

Antonio Briseño no ha tenido el mejor inicio del torneo, después de que apenas ha disputado 64 minutos en tres encuentros, aunque eso no le preocupa ya que no busca con desesperación una oportunidad en el 11 titular de Víctor Manuel Vucetich.

