Chivas registra y debuta a futbolista francés

El conjunto del Guadalajara realizó un debut más en la Liga de Expansión a través de su equipo filial, el Tapatío. Víctor Alcaráz debutó bajo los tres palos en el partido entre su equipo y Alebrijes de Oaxaca, pero ¿cuál es el dato curioso en este debut?

El portero de 21 años nació en Francia y aunque viajó desde pequeño con su padres mexicanos a nuestro país, llama la atención ver en el registro de un jugador del Rebaño con lugar de nacimiento fuera de México.

Las reglas y tradición del Guadalajara no se habrían roto, el joven es de padres mexicanos y cuenta con la nacionalidad tricolor, además de que ha pasado todos los procesos de Fuerzas Básicas del equipo rojiblanco, desde las Sub 15, Sub 17, Sub 20, así como la tercera división y ahora en la Liga de Expansión.

¡DE ORIGEN FRANCÉS 🇫🇷⚽🔥! Esta noche, Víctor Alcaráz, portero de @TapatioCD 🇵🇱, debutó en la #LigaBBVAExpansiónMX; acumula procesos formativos y títulos desde la #Sub13 con @Chivas y nació en Languedoc-Roussillon, Francia. pic.twitter.com/ggf8TcSEct — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) January 28, 2021

El joven tuvo su primer partido como titular en el Tapatío en el descalabro de su equipo 2-1 en su visita a Alebrijes de Oaxaca.

