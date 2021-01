Cruz Azul prohíbe a sus jugadores fotografiarse con aficionados

Este viernes, Cruz Azul emitió un comunicado mediante sus redes sociales para informarle a sus seguidores que como medida de prevención ante la pandemia por el Covid-19, los jugadores ya no podrán fotografiarse ni firmar autógrafos a los aficionados celestes.

"Nos duele no verte, no sentir tu cariño, ni escuchar tus porras en las gradas. Por eso te pedimos que te cuides y que nos apoyes desde tu casa. Debido a las medidas impuestas por la Liga MX, nuestros jugadores no podrán detenerse para tomarse fotos o firmar autógrafos, esto es para cuidarte", se lee en el escrito.

Asimismo, el conjunto cementero solicitó a toda su afición no asistir a los hoteles de concentración del equipo, para evitar este tipo de situaciones.

"Deseamos verte de nuevo en las gradas de los estadios, alentándonos en cada partido, pero esto no será posible si no hacemos caso a las recomendaciones de las autoridades de salud. JUNTOS lo vamos a lograr", concluyeron.

Y es que pese a la pandemia por el coronavirus, los aficionados de distintos equipos han acudido a los hoteles de concentración de sus clubes, para tratar de convivir con los jugadores, motivo por el que se tomaron estas medidas.

La Máquina de Juan Reynoso recibirá este sábado en el Estadio Azteca a los Gallos Blancos del Querétaro, para disputar el duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Guard1anes 2021, en busca de sumar su segunda victoria del certamen, tras un mal arranque que tuvieron.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: