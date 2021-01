"El futbol femenino no existe", la polémica frase de un periodista

Al pasar de los años el futbol femenil ha crecido en todos los aspectos. Actualmente, muchos países ya cuentan con su liga profesional en dicha rama, hecho que ha apoyado los sueños de aquellas mujeres con talento y pasión por el balón; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer, comenzando con los pensamientos machistas que siguen dándose.

Uno de esos comentarios fue emitido por el reconocido periodista Horacio Pagani, quien una vez más, minimizó a la mujer dentro del balompié y del deporte en general. "El futbol femenino no existe", fue la frase que dijo durante su participación en el programa Bendita, del cual es comentarista.

Todo se originó porque en la mesa de debate hablaron de Rocío Oliva, ex pareja de Diego Armando Maradona, y quien ha sido criticada por los gastos que ha hecho tras la muerte del argentino. "El futbol femenino no existe ahora, ¿te imaginas lo que era antes? Le faltan 30 o 40 años para desarrollase, le falta mucho", señaló.

Foto tomada: Getty Images.

Dichos comentarios no tardaron en causar indignación en redes sociales, donde criticaron al periodista veterano, aunque cabe señalar que no es la primera ocasión que habla de esta manera, en 2019 también hizo de menos a las mujeres dentro del boxeo, deporte del cual también es especialista.

"Me parece que el boxeo femenino es antinatural. Va a necesitar adaptación. Tengo libertad para decirlo, porque soy de otro tiempo. Los deportes de roce físico entre mujeres no me gustan", señaló.

