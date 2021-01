La F1 cambiará sus tiempos en ptrácticas libres ¡durarán 60 minutos!

La Fórmula 1 ha anunciado este viernes algunos ajustes en la programación de las carreras del próximo Mundial, como el acortamiento de las sesiones de entrenamientos libres o el inicio de los Grandes Premios a las horas en punto.

A dos meses de que el campeonato arranque con la disputa del Gran Premio de Abu Dabi, la F1 confirmó que los equipos tendrán menos tiempo en las sesiones libres de cada fin de semana. Así, las dos tandas de los viernes, que antes duraban 90 minutos cada una, se reducen a 60 minutos, misma duración que la tercera manga del sábado.

"Esa reducción de una hora en el tiempo de práctica obligará a los equipos a concentrarse en más acción en la pista para que sus coches estén en el punto óptimo de configuración para la calificación y la carrera", destacó la F1 en un comunicado.

Get these dates and times down in your diary! 📖

You'll notice a few changes in the timings for 2021… 👀#F1https://t.co/qCeAbUMGqB

— Formula 1 (@F1) January 29, 2021