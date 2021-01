"No creo que nadie le gane a Canelo": Callum Smith

Saúl Canelo Álvarez es considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad, pues el pugilista mexicano ha exhibido su gran capacidad arriba del ring, razón por la que Callum Smith, su último rival, opina que no hay nadie que pueda derrotar al tapatío.

"No creo que nadie le gane. Es posible que solo pierda si sigue aumentando de peso, pero ha puesto fin a eso. Su defensa es demasiado buena", mencionó el británico a Sky Sports.

Smith destacó algunas de las cualidades que tiene Canelo Álvarez, las cuales lo llevaron a derrotarlo el pasado 19 de diciembre del 2020. "Es muy inteligente en términos de jab. Luego te golpea y te golpea. Te mantiene adivinando todo el tiempo, estás indeciso. Su mejor baza fue su presencia y su defensa, fue tan difícil golpear limpio. Te quita aquello en lo que eres bueno".

Foto tomada: MEXSPORT

Pese al duro combate que tuvo frente al deportista tapatío, Callum Smith no considera que fue la pelea más complicada de su carrera. "Puede golpear, pero su poder no era ridículo. Recuerdo que Groves me golpeó y pensé: 'No quiero llevarme a uno de esos en la barbilla'".

Tras conquistar el peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Saúl Álvarez ya se alista para regresar al ring, y lo hará el próximo sábado 27 de febrero, cuando se mida ante el turco Avni Yıldırım.

