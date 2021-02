Despiden a Adalid Maganda del futbol mexicano, el árbitro que sufrió racismo

Nueva polémica en el futbol mexicano. Este martes, la Comisión de Arbitraje, dirigida por Arturo Brizio, destituyó de su cargo al silbante Adalid Maganda, quien fue notificado de dicha decisión en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El árbitro afromexicano fue duramente criticado por su actuación en el duelo entre Toluca y Querétaro, correspondiente a la jornada 1 del torneo Guard1anes 2021. Tras el compromiso, no ha vuelto a pitar, pues su caso fue analizado por la Comisión de Árbitros.

Acompañado de su abogado, el silbante de 36 años de edad acudió esta mañana a las instalaciones de la FMF. "Me tendieron una trampa. me llamaron para decirme que revisaríamos mis videos, pero en vez de ver a los árbitros me recibieron los abogados", mencionó a El Universal.

Foto tomada: MEXSPORT

"Según reprobé unas pruebas físicas y fallé en mi partido (Toluca vs. Querétaro). Cuando el mismo Brizio había dicho que solo había tenido un error", añadió.

Adalid tendrá su audiencia el próximo jueves 4 de febrero.

SUFRIÓ DE RACISMO

Se avecina una nueva controversia en el balompié nacional, pues cabe recordar que Adalid Maganda, años atrás, denunció que sufrió racismo por parte de la Liga MX, luego de ser dado de baja por la Comisión de Arbitraje.

En su momento, él aseguró que fue por su color de piel que se tomó dicha decisión, señalando que le habían llamado "pinche negro".

Realizó distintas acciones para mostrar su inconformidad, finalmente llegó a un acuerdo con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol para volver a pitar.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: