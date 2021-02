'Mi personaje no se presta para la política': Dave the Clown

Incursionar en la política no es algo que le desagradaría al luchador Dave The Clown, pero también es consciente de que su personaje haría difícil una faceta así porque se prestaría a las burlas.

En días recientes se dio a conocer que gladiadores como Blue Demon Jr. o Tinieblas aceptaron una candidatura a un cargo de elección popular, y Dave también lo haría, pero quizá sin su personaje.

"Tal vez si (aceptaría una propuesta) pero creo que una máscara de payaso se prestaría a muchas críticas. Sí me gustaría porque me interesa mi país, mi colonia, mi gente. Como luchador que he recorrido parte del mundo y muchas veces México se las carencias de mi gente, de las colonias y sí me gustaría. Pero mi personaje no se presta, la gente diría que ya están contratando payasos. Por el personaje sería difícil pero por otro lado claro que me interesaría", declaró el luchador en una entrevista con Publisport.

REGALARÁ SU MÁSCARA POR UNA BUENA CAUSA

Pese a pertenecer al bando de los rudos, a Dave The Clown le gusta atender los llamados de sus fans, y más cuando de trata de obras por una buena causa. Es por eso que decidió apoyar a la pequeña Ximena de tres años a quien le diagnosticaron leucemia y necesita dinero para seguir con su tratamiento.

"Ximenita es una nena muy carismática, le echa muchas ganas. Le diagnosticaron leucemia (cáncer) y desgraciadamente su seguro ya cumplió con el monto con la que la podían ayudar y todavía faltan dos años de quimioterapias, medicamentos para esta enfermedad que todos sabemos que es muy agresiva".

Dave The Clown pidió a sus seguidores que ayuden a la pequeña con donativos y a cambio, él regalará una de sus máscaras: "Las personas que nos manden las fichas de depósito, sea cual sea el monto, nosotros estamos mandando un saludo para quien quieran. Hasta el 14, 15 de febrero, el que haya hecho más donaciones en una sola exhibición o muchas le voy a regalar una máscara profesional de Dave The Clown (que cuesta 300-400 dls), autografiada y con video personalizado", prometió.

Otros luchadores como Murder Clown, Argenis, Dr. Caronte Jr., Stephanie Vaker y Coco Blanco se han unido a la causa.

"Soy feliz siendo rudo, me gusta mucho desempeñarme arriba del ring siendo rudo, haciendo rabiar a la gente, a mis contrincantes. Me gusta mucho mi trabajo, se que tengo popularidad con la gente pero se los digo, apoyen a sus ídolos, yo no lo necesito, lo que necesito es que donen a Ximenita".

LA PANDEMIA, UN DESCANSO PARA ÉL

Dave The Clown ha aprovechado el tiempo de confinamiento por la Covid-19 como un buen momento para estar con su esposa e hijos, pues asegura que cuando tiene trabajo a veces pasa semanas sin verlos.

"Para mi esto fue un gran descanso, yo me aventaba siete luchas, cuatro, por semana, cinco. Me tenía que ir de gira dos, tres semanas y no veía a mi familia y creo que esto en lo personal es una forma de que el mundo respire, pare. Desgraciadamente hay muchos decesos pero quiero aprovechar este tiempo para dárselo a mi familia, mis hijos. Si sale trabajo estoy al ciento por ciento con AAA listo y preparado", afirmó.

