Piqué arremete contra el arbitraje: 'El 85% de los árbitros son del Real Madrid'

Siempre polémico, ahora Gerard Piqué arremetió contra el arbitraje en España y aseguró que “85% de los colegiados son del Real Madrid”.

En entrevista con el youtuber Djmariio, el zaguero recordó las palabras de un ex silbante, quien había asegurado que la mayoría de los árbitros están a favor del conjunto merengue.

"Un ex árbitro, que no recuerdo quién era, quizás Iturralde, decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. Es una estadística que se dijo, lo puedes mirar. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid?”, sentenció Piqué.

“Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda…”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la polémica salida de Luis Suárez del equipo y rumbo al Atlético de Madrid, Piqué lanzó una indirecta al ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu.

“Eso pregúntaselo al que lo dejó ir. Eso no es culpa mía”. Si alguna vez los jugadores decidimos es porque nos preguntan, nos delegaban”, aseguró.

El defensa, campeón del mundo en 2010, también habló de la situación contractual de Sergio Ramos con el Real Madrid, con quien, asegura, llevarse muy bien.

“Sergio es un ejemplo, con la renovación que está teniendo, de cuando hay un presidente fuerte y toma una decisión y quiere coger ese camino, los jugadores no pintamos mucho”, finalizó.

Gerard Piqué solo ha logrado disputar 10 encuentros en la temporada, debido a que la lesión en la rodilla no lo ha dejado retomar su mejor nivel.

