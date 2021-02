Árbitro expulsa a perro tras interrumpir partido de futbol

Un acto insólito ocurrió en el futbol serbio, durante el duelo amistoso entre entre el Kolubara y el Radnicki, el cual terminó por suspenderse, luego de que un perro interrumpió el partido por más de tres ocasiones.

La mascota ingresó al terreno de juego tres veces, y fue en la cuarta ocasión cuando el silbante encargado del compromiso, sonrió y le sacó la tarjeta roja; sin embargo, el perro hizo caso omiso y continuó dentro del campo.

Al ver que el animal siguió en la cancha, los jugadores de ambos equipos decidieron parar el choque, el cual se llevó el Kolubara tras imponerse por 3-0 frente al Radnicki.

El curioso acontecimiento se dio el pasado miércoles 3 de febrero, pero fue durante las últimas horas que la historia fue contada a través de redes sociales.

Serbia News

In a friendly between Kolubara and Radnički Kragujevac, an over-excited dog invaded play FOUR times. After the dog’s fourth incursion, the dog was sent off by the referee and, when it refused to leave the field, the match was abandoned. pic.twitter.com/eu9HFto8gX

— Richard Wilson (@timomouse) February 5, 2021