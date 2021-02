"Canelo es bueno para escoger rivales al final de su carrera": arremete Billy Joe Saunders

Aún no cumple con su primer compromiso y a Saúl 'Canelo' Álvarez ya le salen ataques de su siguiente rival, el británico Billy Joe Saunders.

El campeón de peso supermediano de la AMB arremetió contra el tapatío sobre sus anteriores rivales, al asegurar que él y su equipo 'escogen a sus rivales'.

“Ha boxeado contra todos los grandes y derrotado a todos los grandes, al final de sus carreras, su equipo es muy bueno eligiendo gente al final de sus carreras. Son muy, muy buenos escogiendo a gente con la espiral hacia abajo”, aseveró el púgil británico en entrevista con el podcast The Puc and Copp Boxing Show, de The Athletic.

Saunders también aseguró que, si el peleador tapatío espera a un rival fácil para mayo, él no lo será.

“Tal vez vieron mi pelea contra (Martin) Murray y no sé si la anterior, pero no, no, no, mi amigo. Eso es porque no tenía el fuego dentro de mí para levantarme, porque los puedo derrotar con dos o tres semanas de noticia”, explicó el campeón británico.

También explicó que, a diferencia de otros, el no pelea con Canelo por el dinero.

"Olvidemos el dinero, quiero ganar, necesito ganar y es algo indispensable para mí ganar", dijo.

Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders tendrían firmada una pelea para el mes de mayo por la unificación de los títulos AMB, CMB y OMB de peso supermediano, solo si el mexicano vence a Avnii Yildirim.

