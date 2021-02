Delantero de León revela que jugó la final contra Pumas contagiado de Covid-19

Una nueva polémica alrededor del título de León, después de que uno de sus jugadores aceptó que disputó el partido de vuelta contagiado de Covid-19.

El argentino Emmanuel Gigliotti, en entrevista con TyC Sports, se sinceró y contó que la prueba PCR que se realizó al otro día habría dado positiva.

"Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían Argentina y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho", explicó Gigliotti para Líbero de TyC Sports.

¡WOW! No te pierdas el nuevo video viral de Cerveza Corona

¿Qué diferencia hay entre IQOS y los vapeadores? enteráte aquí

Cabe recordar que en aquel partido, ‘el Puma’ marcó el primer gol para que La Fiera bordara la octava estrella en su escudo.

Gigliotti, que llegó el torneo anterior a León, disputó 20 encuentros entre liga y liguilla, en donde marcó siete tantos. En la presente campaña ha sido titular en dos encuentros, aunque aún no encuentra el gol.

Publimetro te recomienda

Buccaneers vs. Chiefs, ¿dónde y a qué hora ver el Super Bowl LV? Tampa Bay recibirá en el Raymond James Stadium a Kansas City Chiefs, franquicia que busca el bicampeonato