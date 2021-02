Fallece Leon Spinks, legendario campeón mundial de peso completo

El mundo del boxeo vuelve a estar de luto.

Esta tarde se confirmó la muerte del ex campeón mundial de peso completo, Leon Spinks.

El ex pugilista, de 67 años, fue campeón del mundo por el Consejo Mundial de Boxeo y por la Asociación Mundial de Boxeo.

Así lo confirmó su esposa Brenda Spinks a través de un comunicado.

"Leon luchó su batalla contra numerosas enfermedades con resistencia, sin perder nunca su sonrisa característica. Mostrando la verdadera determinación de Spinks, nunca tiró la toalla. Leon será recordado como un amado esposo, padre y hermano", dijo el comunicado de The Firm PR.

Spinks hizo historia en 1978 en Las Vegas cuando venció a Muhammed Ali para convertirse en el campeón mundial de boxeo de peso pesado.

RIP Leon Spinks.

Former Heavyweight Champion of the World. 🙏 pic.twitter.com/aCgakq5Mcb

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 6, 2021