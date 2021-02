Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl

The Weeknd estará presente en el Super Bowl LV, que se realizará en Tampa Bay, algo que sin duda pasará a la historia. Te presentamos un recuento de los mejores espectáculos de la disputa deportiva más esperada del año.

Sólo el Rey del Pop tuvo la audacia como para hacer esto: permanecer de pie por 90 segundos completos sin moverse. La superestrella acaparó la atención de la audiencia cuando empezó a cantar Jam. El maestro siguió con Billie Jean y Black or White. Durante el show hubo demasiado entretenimiento, posiciones sugerentes y mucho más. La estrella pop usó a toda la audiencia del Rose Bowl para crear un retrato gigante de varios niños mientras cantó Heal the World.

Bruce Springsteen & The E-Street Band

Durante los 12 minutos del medio tiempo Bruce Springsteen y The E-Street Band tocaron Tenth Avenue Freeze-Out, Born to Run, la canción principal de Working on a Dream y, finalmente, Glory Days. Sobre el show, El Jefe, —como se le conoce a Springsteen—, dijo alguna vez que aunque soñaba con amenizar un SB, creyó que esto nunca sucedería.

Tom Petty & the Heartbreakers (2008)

Tom Pettty abrió con American Girl y cerró con Runnin’ Down a Dream, y roqueó como él sabe hacerlo durante el medio tiempo del Super Bowl entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Giants de Nueva York. Petty y su banda son uno de los actos en vivo más impresionantes y el hecho de presentar un set abreviado dentro de un estadio no los limitó en absoluto.

Prince (2007)

El artista, antes conocido como The Artist Formely Known as Prince, perfeccionó el show de medio tiempo del Super Bowl cuando interpretó We Will Rock You, Let's Go Crazy, Baby I'm a Star, Proud Mary, All Along the Watchtower, Best of You y, por supuesto, Purple Rain, ¡bajo un chaparrón!

The Rolling Stones (2006)

La banda de rock fue la encargada de presentar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL, con tres canciones en 20 minutos. Tuvieron como escenario la imagen que los ha acompañado desde su creación, una enorme lengua saliendo de la boca. Mick Jagger, vocalista del grupo, cantó, bailó e hizo vibrar el estadio durante un concierto que abrió con Start me Up, la canción que se ha convertido en el inicio seguro de cualquier concierto de la banda.

Aerosmith, Britney Spears, *NSYNC, Nelly y Mary J. Blige



Aerosmith protagonizó uno de los entretiempos más recordados e inolvidables del Super Bowl. El show comenzó con la aparición de *NSYNC; al culminar su primer tema, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, salió interpretando el tema I don’t want to miss a thing. Minutos después se juntaron en el escenario Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly para cantar Walk this way.

Lady Gaga (2017)

Lady Gaga no sólo subió el techo, sino que cantó God Bless America y literalmente saltó de lo alto. Después de ese vertiginoso comienzo, la superestrella cantó Poker Face. Todo el show del medio tiempo fue emocionante y exagerado; una presentación con mucha acción, como realmente es la cantante.

Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott (2015)

La cantante estadounidense posee el récord de mayor audiencia en un medio tiempo, con la impresionante cifra de 118 millones y medio de espectadores. Katy Perry salió como una estrella fugaz sobre un tigre metálico gigante, que después de interpretar Roar prendió fuego. Siguió cumpliendo lo prometido con un show lleno de colores, tiburones y fuegos artificiales.

Beyoncé (2013)

Sabiendo el impacto que generó Madonna en 2012, Beyoncé fue la elegida para presentarse al año siguiente. Aunque no superó a la Reina del Pop, nuevamente su intermedio fue más visto que el partido.

Madonna, CeeLo Green y LMFAO (2012)

Desde Michael Jackson hasta el show de 2012 se sucedieron las leyendas del rock Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Tom Petty, Bruce Springsteen, entre otros, hasta que tocó turno a la Reina del Pop. Madonna apareció como una diosa egipcia, en un trono portado por una legión de gladiadores. El intermedio de la Material Girl había sido el más visto hasta esa fecha y por primera vez superó la audiencia del propio partido.

The Who (2010)

La banda se subió a un escenario lumínico que cambiaba en sincronía con la música. Los seguidores de los Saints de Nueva Orleans y los Colts de Indianápolis no hicieron más que entregarse y roquear con la agrupación.

