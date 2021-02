El increíble enceste de un conserje de escuela y que nadie vio

El video de un conserje de colegio estadounidense se ha vuelto viral en redes sociales por el disparo que hizo a la canasta, pero que nadie vio excepto una cámara que captó el momento.

Se trata de Joe Orians, que trabaja en el Liberty Benton Middle School en Findlay, Ohio, en los Estados Unidos. El hombre entró caminando hasta el centro de la cancha, con el balón en su brazo, se detuvo a media duela y de espaldas lanzó un tiro a la canasta… ¡y encestó!

Joe festejó en solitario alzando los brazos porque el gimnasio estaba solo, pero desconocía que una cámara lo había grabado todo.

Al día siguiente, Orians comentó la jugada con el director del instituto Kyle Leatherman, que decidió comprobar las grabaciones de la cámara de seguridad de la cancha de baloncesto, y fue cuando vio la espectacular jugada de Orians.

Leatherman quedó tan impresionado que decidió compartir el vídeo en Twitter, donde acumula más de 370,00 reproducciones, míralo.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S

— Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021