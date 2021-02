"Si Tigres perdona, el Bayern Múnich lo castigará": Gaizka Mendieta

Los Tigres de la UANL se medirán ante el Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes, en busca de seguir haciendo historia, aunque evidentemente la tarea no será sencilla, pues frente a ellos tendrán a un poderoso equipo, que llega como el vigente campeón de Europa.

En conferencia de prensa con motivo del 90 aniversario de la Liga de España, el ex futbolista Gaizka Mendieta, habló de la final que se vivirá este jueves, considerando que el cuadro regiomontano no debe perdonar las oportunidades que tenga, pues de hacerlo, le podría costar muy caro.

"El Bayern tiene historia, experiencia y mucho peso, es una plantilla extensa, que te da muchas posibilidades. Los pequeños detalles cuestan y valen mucho. Si Tigres perdona, el Bayern los castigará", mencionó.

"Lo importante en este tipo de partidos son las opciones que tienes, el mentalizarte que las tienes que acabar, dejar el mínimo margen de error. Si has llegado ahí es porque has hecho algo bien. A veces se piensa más en el rival que en uno mismo", añadió.

"Tigres me impresionó, tienen mucha calidad": DT del Bayern Múnich Hans-Dieter Flick elogió lo hecho por Tigres de llegar a la final del Mundial de Clubes, señalando que no será un partido sencillo

El ex futbolista del Valencia, Barcelona y Lazio, habló sobre el desempeño de los futbolistas mexicanos en España, elogiando la experiencia de Andrés Guardado y el talento de Diego Lainez. "Con los mexicanos, el Betis ha jugado un papel importante. En el Atlético de Madrid Héctor Herrera no ha sumado muchos minutos, pero es importante. Siempre ha habido una armonía inmediata cuando un mexicano llega a la Liga de España".

APLAUDE EL NIVEL DE LA LIGA MX

A consideración de Gaizka Mendieta, la Liga MX es cada vez más competitiva y con mayor reconocimiento; incluso, puso de ejemplo a André-Pierre Gignac, que decidió llegar al futbol mexicano en un buen momento de su carrera, a permanecer en Europa.

"La Liga mexicana lleva años en un grandísimo nivel. Estoy seguro que si algún jugador cree no tener cabida en Europa, el futbol mexicano estará en su mente. Si yo fuera jugador, sería una Liga que me gustaría explorar, y no para el retiro", concluyó.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: