VIDEO: Mujer le hace seña obscena a Rafael Nadal en pleno partido

Insólito lo que ocurrió en el Abierto de Australia, luego de que una mujer que se encontraba en el público, le hizo una seña obscena a Rafael Nadal durante su partido ante Michael Mmoh, el cual ganó para avanzar a la tercera ronda, instancia en la que buscará instalarse en los octavos de final del primer Grand Slam del año.

Fue en el segundo set cuando la mujer acaparó la atención de la tribuna, el juez y la del tenista español, quien primero se mostró molesto por lo ocurrido, pero al transcurrir los minutos, lo tomó de la mejor manera, incluso a distancia, saludó a la aficionada.

La mujer comenzó a gritar desde las tribunas, por lo que el partido se detuvo por algunos minutos. Posteriormente, la seguidora le levantó el dedo a Rafa Nadal, la seguridad del inmueble acudió inmediatamente con ella, quien presuntamente habría estado alcoholizada.

A fan has been BOOTED from the match for unsavoury language and flipping the bird to Rafael Nadal! 💥😂

Incredible scenes.

