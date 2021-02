Chicharito asegura 'haber tocado fondo' tras su primer temporada en la MLS

Javier Hernández se prepara para una nueva oportunidad de lucir en la MLS, pero también recordó los capítulos oscuros que vivió en su primera temporada en Estados Unidos.

En entrevista con Los Ángeles Times, el delantero del LA Galaxy aseguró que tocó fondo en Estados Unidos.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", sentenció ‘Chicharito’.

A pesar de esta situación, Javier puso el mejor rostro a la situación y fue autocrítico con su trabajo en la primera temporada en Florida,

"Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado", finalizó.

"No he trabajado tan duro en toda mi vida”, dijo. "No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones".

Javier Hernández solo pudo marcar dos goles con el LA Galaxy durante la última campaña, en donde los angelinos no pudieron clasificar a los playoffs.

