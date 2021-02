VIDEO: Jugador de rugby sufre espeluznante lesión en pleno partido

El sueño de triunfar terminó en pesadilla para el jugador ingles Jack Willis después de sufrir una espeluznante lesión en pleno juego.

Durante el encuentro entre Inglaterra e Italia del torneo Six Nations, el jugador inglés, de 24 años venía de anotar y darle la ventaja a los Tres Leones, pero la mala fortuna lo persiguió.

Willis entró al ruck, pero en plena jugada su rodilla se salió de la articulación, hecho que dejó en shock a sus compañeros, tras los gritos de dolor que inundaron el estadio Twickenham.

Very worrying left knee injury for Jack Willis. Forced valgus (buckles inward) w/ rotation. These tend to be multi-ligament injuries (MCL/ACL) & meniscus. Is potential for tibial plateau fracture &/or additional ligament injury #ENGvITA #SixNations https://t.co/EyhdOwnDVh

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) February 13, 2021