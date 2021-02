VIDEO: Raúl Jiménez presume evolución tras fractura de cráneo

Raúl Jiménez publicó un video a través de sus redes sociales, donde mostró la evolución que ha tenido en su rehabilitación tras la fractura de cráneo que sufrió al salir inconsciente del duelo ante el Arsenal del pasado 29 de noviembre, luego de un fuerte choque de cabeza que tuvo con el brasileño David Luiz.

"Vive tu vida al máximo y enfócate en lo positivo", fueron las palabras que el atacante mexicano escribió junto al video, donde se muestra ejercitándose en el gimnasio.

Vive tu vida al máximo y enfócate en lo positivo. 💪🏼🐺🔜

Live life to the fullest and focus on the positive.💪🏼🐺🔜 #stepbystep #rehab pic.twitter.com/OBv8C1IiSx

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) February 13, 2021