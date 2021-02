VIDEO: Wendy Toledo, arquera de Santos Femenil, se desvanece en pleno partido

Momentos de preocupación se vivieron en la Liga MX Femenil, después de que la arquera de Santos Femenil perdiera el conocimiento en pleno juego.

Durante el encuentro entre las Guerreras y las rojinegras del Atlas, la guardameta Wendy Toledo realizó una atajada para evitar el cuarto gol de las tapatías, pero al caer al suelo, se desvaneció.

Ante esto, las jugadoras de ambos equipos pidieron la asistencia médica, mientras la portera intentaba ponerse de pie.

Lamentablemente la arquera continuó en el encuentro, en donde las Guerreras perdieron frente a las rojinegras por 3-2.

Tras el encuentro, el técnico Jorge Campos justificó la decisión.

“Me desentendí de la jugada y no vi cómo se pegó, antes de ello estábamos preparando los cambios. En lo que estaba hablando con las jugadoras no me percaté de lo fuerte del golpe", dijo.

