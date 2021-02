Exigen una disculpa a Tom Brady por lanzar trofeo Vince Lombardi

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, se viralizó por lanzar el trofeo Vince Lombardi sobre el río Hillsborough, durante las celebraciones por la victoria del Super Bowl LV.

El veterano y sus compañeros se pasaron el trofeo entre barco y barco, lo que molestó a la familia de su creador.

Lorraine Grohs dijo ser hija de Greg Grohs, maestro platero en Tiffany & Co. de 1967 a 1994 y quien diseñó el primer trofeo Vince Lombardi. La mujer exigió a Brady que se disculpara por su comportamiento.

The most impressive pitch and catch of @TomBrady's career 🤯🏆

🎥: @abcactionnews / @nflnetwork

February 10, 2021