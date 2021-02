VIDEO: Jeque de Catar niega saludo a mujer árbitro y causa polémica

La Final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Múnich continúa dejando secuelas y ahora se ha revivido un deplorable momento por parte del jeque de Catar.

En un video que se ha viralizado en las últimas horas, se muestra que durante la ceremonia de premiación tras la victoria de los bávaros, no saludó a las árbitros que estuvieron en aquel compromiso.

En las imágenes se observa como Bin Hamad saluda a Esteban Ostojich, juez central; Nicolás Taran, asistente 1 y Richard Trinidad, asistente 2, todos uruguayos, pero cuando llega el turno de las brasileñas Edina Alves Batista, cuarto árbitro y Neuza Back, asistente reserva, el jeque omite el saludo.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt

