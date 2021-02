Raúl Jiménez habla sobre las secuelas de su accidente en la Premier League

A casi tres meses de su accidente, Raúl Jiménez continúa revelando detalles de las secuelas que le dejó la fractura de cráneo durante un partido de la Premier League.

En entrevista con el semanario Estilo DF, el ‘Lobo de Tepeji’ explicó que sabe que estuvo en el hospital, pero no recuerda cuanto tiempo estuvo ahí o por qué llegó ahí.

“Sé que estuve en el hospital cinco días, pero no no me acuerdo muy bien. Lo que más recuerdo es cuando fueron por mí al hospital Aria y Dan (Daniela Basso)”, explicó Jiménez.

Al ser cuestionado sobre si pasó por su mente si debía retirarse del futbol, el canterano del América fue contundente.

“Nunca pensé en eso, siempre pensé que iba a regresar, que iba a salir adelante de esto, siempre fui positivo, miré hacia adelante de buena manera con Dani, Aria, gente que está desde lejos pero apoyándome en cada momento, verle el lado positivo a pesar de que es algo malo y sacar lo mejor de eso”, detalló.

Aunque aún no lo piensa, el seleccionado nacional explicó que él espera regresar al futbol mexicano con las Águilas del América.

"Está en las opciones, la verdad. Me gustaría en algún momento regresar al América, pero ahorita mi tiempo está aquí en Europa, quiero pasar muchos años por acá, esperemos que sea así, que pueda seguir muchos años mi carrera acá y por qué no regresar al club donde nací", dijo Raúl Jiménez a EstiloDF.

Al hablar de su recuperación, Raúl Jiménez explicó que se está preparando para regresar en las mejores condiciones.

“Sigo todavía en ese punto, quiero regresar al nivel en que estaba y superarlo y ese es el siguiente paso”, sentenció.

