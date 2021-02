Vucetich: 'Chivas no ha estado al nivel, ha sido irregular'

Uno de los equipos que más ha decepcionado en el actual torneo ha sido el conjunto de Chivas, y ahora su técnico dio a conocer algunas de las causas de los malos resultados.

En entrevista con TUDN, Víctor Manuel Vucetich explicó algunas de las causas de la irregularidad del Rebaño en el Guardianes 2021.

"El torneo ha sido irregular. No es lo que esperamos. Tenemos el tiempo para revertir esta situación. Tenemos el mismo plantel, no hubo ningún jugador que contratamos para esta campaña. Jugamos con los mismos elementos, los rivales nos conocen, hemos tenido circunstancias de Covid-19 y eso nos afecta.

No tenemos esas variantes que quisiéramos tener, pero tenemos jugadores de muy buen nivel. No hemos estado en el nivel que quisiéramos y no nos hemos podido mantener en la línea que quisiéramos", explicó para el programa Línea de Cuatro.

'El Rey Midas' también respaldó el trabajo de algunos canteranos de Chivas, como Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda, quienes han perdido la titularidad a lo largo de los últimos partidos.

"Son momentos deportivos de los jugadores. La gente que hemos vivido estas etapas de la vida, cuando eres juvenil tras muchos deseos, pero de repente pierdes el ángulo. Son dos elementos muy importantes para nosotros y que siempre están siendo considerados y en cualquier momento pueden retomar", finalizó.

Chivas se encuentra en el lugar 12 de la tabla general, al sumar apenas 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas en su haber.

