Revelan fecha y horarios de la Liga de Campeones de Concacaf

La Liga de Campeones de Concacaf está a la vuelta de la esquina y los representantes mexicanos ya conocieron la hora y las sedes en donde buscarán el prestigioso título.

Este martes, la Concacaf reveló el calendario completo de la competición, en donde 16 equipos se enfrentarán en busca de llegar a la gran final.

La edición 2021 de la SCCL continuará jugándose en un formato de eliminatoria directa, con local y visitante. partidos de octavos de final, cuartos de final y semifinales.

En la ronda de los octavos de final, la participación para los representantes de la Liga MX comenzará el martes 6 de abril con el Arcahaie FC haitiano frente a Cruz Azul, encuentro que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, debido a las malas condiciones que tiene Haití, debido a la inseguridad y la pandemia.

El miércoles 7 de abril, León debutará en casa frente al ganador entre el Forge FC o el Toronto FC, de Canadá, que aún no define que equipo llegará a la competición.

Mientras que ese mismo día América viajará a Honduras para enfrentar al Olimpia.

Por su parte, Rayados de Monterrey estarán listos para enfrentar al Atlético Pantoja, en el Estadio olímpico Feli Sánchez, en República Dominicana.

Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

La final de un solo partido será organizada por el club con mejor desempeño de los dos finalistas en las rondas anteriores de la SCCL 2021 (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).

April can't come soon enough 🔥 #SCCL2021 pic.twitter.com/xqwPth5Aps — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 18, 2021

Conoce el calendario completo aquí:

Martes 6 de abril de 2021

18:00 CD Marathon (HON) vs Portland Timbers (EE. UU.) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

20:00 LD Alajuelense (CRC) vs Atlanta United FC (USA) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

22:00 Arcahaie FC (HAI) vs Cruz Azul (MEX) – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana

Miércoles 7 de abril, 2021

18:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Philadelphia Union (USA) – Estadio Ricardo Saprissa Ayma, San José, Costa Rica

20:00 Club León (MEX) vs Forge FC o Toronto FC (CAN) – Estadio León, León, México

22:00 CD Olimpia (HON) vs Club América (MEX) – Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras

Jueves, 8 de abril de 2021

20:00 Real Esteli FC (NCA) vs Columbus Crew SC (USA) – Estadio Nacional, Managua , Nicaragua

22:00 Club Atletico Pantoja (DOM) vs CF Monterrey (MEX) – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana

Ronda de 16 – Partidos de vuelta

martes 13 de abril de 2021

18:00 Atlanta United FC (EE. UU.) vs LD Alajuelense (CRC) – Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, EE.UU.

20:00 Portland Timbers (EE.UU.) vs CD Marathon (HON) – Providence Park, Portland, OR, EE.UU.

22:00 Cruz Azul FC (MEX) vs Arcahaie FC (HAI) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

miércoles, 14 de abril de 2021

18:00 Forge FC o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX)

20:00 Club América (MEX) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

20:00 Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Subaru Park, Chester, PA, EE. UU.

Jueves 15 de abril de 2021

20:00 Columbus Crew SC (EE. UU.) Vs Real Esteli FC (NCA) – Estadio Historic Crew, Columbus, OH, EE. UU.

22:00 CF Monterrey ( MEX) vs Club Atletico Pantoja (DOM) – Estadio BBVA, Monterrey, México

