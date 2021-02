Jonathan Dos Santos pensó en el retiro tras año plagado de lesiones

Jonathan Dos Santos vivió uno de los años más complicados en su carrera como futbolista, hasta el punto de llegar a pensar en el retiro.

En entrevista con el LA Times, el hermano menor de los Dos Santos se sinceró sobre lo que sufrió al lesionarse de la rodilla, que lo alejó de la mayor parte de la temporada.

El año pasado fue muy, muy malo", dijo. “Jugué porque quería ayudar a mi equipo; Quería estar allí porque sabía que mi presencia podría mejorar al equipo. Pero tuve mucho dolor toda la temporada.

“Cada semana era diferente porque a veces el dolor era más fuerte, otras veces no podía entrenar. Fue complicado. Cuando sufres, creo que es la única forma en que una persona, un jugador puede crecer. Me siento afortunado de haber tenido esos momentos el año pasado porque sé que nada puede detenerme. Puedo manejar cualquier cosa. Hay un dicho en español ' No hay mal que por bien no venga '”, reveló en la entrevista.

Al ser cuestionado sobre como quiere ser recordado en su paso por la MLS, 'Jona' espera ganar un título con el Galaxy.

“Sé que estoy aquí con el Galaxy para hacer historia. No vine aquí para pasar desapercibido, para que la gente dijera 'uh, Jonathan estuvo aquí cuatro años y ¿qué hizo?' No estoy aquí para eso. Este año … será mejor que el anterior seguro ", dijo.

Aunque su mentalidad ha crecido en los últimos meses, sabe que aún falta tiempo para su recuperación total.

“Físicamente creo que está mejorando cada vez más. No al 100%, sino al 80% o al 90% ”, dijo Dos Santos, quien todavía tiene un dolor persistente por la operación de la hernia. “Estoy trabajando mucho en la parte superior de mi cuerpo, en la parte inferior, especialmente en las piernas. Me siento mucho mejor que el año pasado, mental y físicamente ”, finalizó.

