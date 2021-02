'Checo' Pérez sorprende tras opinar sobre su nuevo coche en Red Bull

Sergio Pérez continúa disfrutando de su nueva etapa en Red Bull, en donde buscará hacer historia, y dio a conocer sus primeras impresiones sobre su nueva auto, el monoplaza RB16B.

En declaraciones recabadas por la misma escudería austriaca, destacó algunas de las cualidades de su bólido y señaló que es muy diferente a todo lo que ha manejado dentro de la Fórmula 1.

"Desde que salí a la pista pude sentir que el auto tiene muchísimo potencia, es muy diferente a lo que he manejado en toda mi carrera en Formula 1 en cuanto a unidad de potencia, los frenos, el volante y el agarre. En general, estoy contento porque puedo ver el potencial que tiene el auto", expresó.

En el primer día oficial de prácticas dentro de su nuevo equipo aseguró que comienza a sentirse cada vez más cómodo en su auto para llegar de la mejor forma al inicio de la temporada.

"Me siento muy contento, ha sido un día especial aunque hemos tenido unas condiciones como esperábamos en Inglaterra en estas épocas del año con mucha lluvia, pero aun así creo que hemos hecho un buen trabajo. Cada vez me siento más cómodo con mi asiento, mis pedales, mi volante y creo que sin duda ayuda para llegar lo mejor preparado para el primer entrenamiento en Bahréin. Estos días ayudan para llegar lo más cómodo posible al auto", añadió.

