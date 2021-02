FOTOS: RB16B, la monoplaza que Checo Pérez conducirá en Red Bull

Este martes Red Bull presentó oficialmente la monoplaza que tanto Sergio Checo Pérez como Max Verstappen conducirán en la temporada 2021 de la Fórmula 1.

El piloto mexicano por fin conoció el auto con el que comenzará su aventura en una de las escuderías más dominantes del deporte motor. La monoplaza es la RB16B, la cual mantiene gran parte de diseños anteriores y, también los tradicionales colores azul, amarillo y rojo.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

El mayor cambio de la nueva monoplaza se dio en el motor, pues cabe recordar que será el último año que trabajen de la mano de Honda, por lo que produjeron una nueva unidad de potencia, la cual será probada por Checo y Verstappen mañana.

EL CASCO DE CHECO

Asimismo, también Checo Pérez reveló el casco que portará. Fiel a su estilo, llevará la bandera mexicana. "Siempre es especial para mí llevar la bandera, los signos aztecas y la frase Never Give Up, la cual siempre voy a ver cuando me ponga el casco, porque me va a recordar que nunca hay que darnos por vencidos. En general es un casco muy especial, el favorito de mi carrera", mencionó el piloto tapatío.

