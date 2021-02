Tiger Woods sufre accidente automovilístico

El astro del golf, Tiger Woods, resultó herido el martes en un accidente automovilístico en el condado de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Woods debió ser extraído del vehículo usándose las herramientas hidráulicas de rescate, informó el departamento de policía de Los Ángeles.

Woods fue trasladado al hospital con heridas que no fueron especificadas. El vehículo sufrió un daño aparatoso, dijo la policía.

Un helicóptero del canal de televisión KABC-TV mostró el sitio del accidente de Woods, con el vehículo volcado a un lado con la parte delantera muy dañada. Las bolsas de aires se habrían activado. El destrozo parecía ser estar a un costado de la ruta en una ladera.

Woods, cuyo primer nombre es Eldrick, era el único pasajero del vehículo, señaló la policía.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021