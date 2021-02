Arrestan a ex jugador de Pumas tras presunta agresión sexual

Jonathan Suárez Cortés, quien recientemente dejó a Pumas Tabasco en la Liga de Expansión para fichar con Orlando City en la Major League Soccer (MLS) fue arrestado en Estados Unidos, luego de ser acusado de agresión sexual. Su hermano, Rafael Suárez, también fue detenido.

El futbolista estadounidense de 24 años de edad fue acusado por una mujer el pasado domingo de agresión sexual, por lo que las autoridades lo encontraron a él y a su hermano como sospechosos, razón por la que los detuvieron la noche de este martes 23 de febrero.

BREAKING: Orlando City Soccer player Jonathan Suárez-Cortes & his brother were booked into the Osceola County Jail for sexual assault. They are being held without bond. Jonathan recently became a part of the team. @MyNews13 @SpecSports360 #News13Osceola @JonAlba @OsceolaSheriff pic.twitter.com/FLjDUlzgpo

— Stephanie Bechara (@BecharaReports) February 24, 2021