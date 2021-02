Kevin Durant continúa lesionado y se pierde Juego de las Estrellas

Kevin Durant será una baja sensible para los Nets de Brooklyn y para la NBA.

Su equipo informó que 'KD' continúa recuperándose de la la distención en el tendón de la corva izquierda que lo ha alejado de las duelas en los últimos seis encuentros.

"Las últimas imágenes proporcionaron una imagen más clara del tendón de la corva y, aunque confiamos en que Durant regresará a toda fuerza, este tiempo de recuperación adicional le permitirá rendir al nivel en el que ha jugado esta temporada una vez regrese", se lee en el comunicado.

Medical update on Kevin Durant: pic.twitter.com/2NG9PExjJp — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 26, 2021

Pero no solo su equipo sufrirá su sensible baja, también el NBA All-Star no podrá contar con una de sus figuras, por lo que no volverá hasta después de la pausa de mitad de temporada.

Durant, capitán en el Este, será suplido por Domantas Sabonis, de Indiana Pacers.

Kevin Durant se ha perdido 10 de los últimos 11 partidos en la NBA, en donde los Nets han caído en tres ocasiones y han sumado ocho victorias para colocarse segundos en el Este.

Publimetro te recomienda

Hugo Ayala se pierde el resto del Guardianes 2021 con Tigres Los felinos perderán a uno de sus pilares en la defensa después de que fuera operado exitosamente de la rodilla izquierda