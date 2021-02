Canelo Álvarez asegura que derrotaría a Julio César Chávez

Saúl Canelo Álvarez se mide esta noche ante Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde expondrá su título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El pugilista tapatío es considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad; sin embargo, pese a que sus títulos lo respaldan, Canelo tiene muchos detractores, aunque él es consciente de su capacidad y de todo lo que ha logrado a lo largo de su exitosa carrera.

Muestra de ello, es que el boxeador mexicano aseguró que de haber sido contemporáneo con Julio César Chávez, lo hubiera derrotado. "Yo (ganar la pelea), siempre me veo como ganador", dijo en entrevista con ESPN.

Foto tomada: Getty Images.

Y es que Saúl Álvarez busca consolidarse como uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia, tal y como lo hizo Julio César Chávez, leyenda del pugilismo azteca.

Cabe recordar que en 2017, la misma pregunta se le hizo a JC Chávez, quien aseguró que Canelo "no hubiera sido rival para él". "Con todo respeto, pero no tendría ninguna estrategia, porque yo sabía de mis cualidades. No sé que hubiera pasado en la pelea, pero definitivamente no hubiera sido rival", dijo.

Es importante mencionar que Julio César Chávez y Canelo Álvarez sostienen una gran relación, en donde se han mostrado respeto mutuo.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: