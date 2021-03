Las 10 cosas que quizá no sabías del Clásico Chivas-América

Una edición más del Clásico Nacional Chivas-América, la 240 para ser exactos, se jugará este domingo en el estadio Akron del conjunto rojiblanco.

Se trata del partido más importante del torneo para ambas escuadras porque ninguno se puede dar el lujo de perder ante el archirrival. Y aunque los números hasta el momento dicen que las Águilas llegan en mejor momento por marchar segundos en la tabla general con 22 puntos, mientras que el Rebaño es décimo y 12 unidades, son partidos en los que se juegan más que tres puntos porque el orgullo va de por medio.

¡Esto te interesa! Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

Pero hay datos interesantes de este duelo que quizá no conocías y aquí te los recordamos:

1.- Nace la rivalidad

Mexsport

El clásico entre Chivas y América surgió en la década de los sesenta y fue originada por Fernando Marcos, ex entrenador de los capitalinos, quién declaró: "América no viene a Guadalajara a ganar, eso es rutina. Nosotros venimos para cambiarle el número de su teléfono de larga distancia. Ya lo saben mis amigos: cada que quieran llamar a Guadalajara marquen 2-0, 2-0, 2-0, cortesía del América". En aquella época los entonces cremas visitaron la Perla Tapatía en tres ocasiones, enfrentando a Oro, Atlas y Guadalajara, ganándoles a los tres por el mismo marcador: 2-0.

2.- Primer partido oficial

Mexsport

El primer partido entre ambas escuadras fue el 16 de enero de 1944 durante la temporada 43-44 y culminó con un marcador 3-1 a favor del Rebaño; sin embargo, el duelo no representaba la gran rivalidad de la actualidad. La revancha sobrevino el 20 de febrero de 1944 en el Parque Asturias, presentándose la primera goleada en este tipo de duelos, el equipo capitalino obtuvo el triunfo con un marcador de 7-2 sobre los tapatíos y el goleador americanista Leopoldo Proal hizo 4 goles en aquel encuentro.

3.- Campeón de Campeones

Mexsport

En las temporadas 63-64 y 65-66 las Águilas del América y las Chivas rayadas del Guadalajara se disputaron el Campeón de Campeones, saliendo victoriosa la escuadra de Verde Valle en ambas ocasiones. En la primera edición los rojiblancos se impusieron por marcador de 2-0 con goles de Javier Barba y Chava Reyes mientras que en la 65-66 los tapatíos ganaron 2-1 y anotaciones de Isidoro Díaz y Francisco Jara; descontó para el América Javier Fragoso.

4.- Terrible pelea

Mexsport

En 1986 América y Chivas protagonizaron la pelea más candente en la historia del futbol mexicano, dejando un saldo de 22 expulsados y el duelo de torneo regular, suspendido. El 17 de agosto de ese año, en el estadio Jalisco, América ganaba 1-0 con gol de Eduardo Bacas. En el minuto 72 el mismo Bacas no dejó despejar al portero Zully Ledesma y Fernando Quirarte llegó a empujar al americanista desatando una de las bronca más recordad en el futbol mexicano. "La pelea fue porque ya había un pique entre Quirarte y yo porque en el Mundial (México 1986), en el último interescuadras que hicimos Fernando me hace una entrada artera, donde incluso se para el interescuadras y yo me quedé con eso", recordó Carlos Hermosillo.

5.- Goleada histórica

Mexsport

La mayor goleada en un Clásico nacional fue el 22 de agosto de 1956 en la temporada 56-57; partido en donde los rojiblancos vencieron 7-0 a los americanistas. El Parque Oblatos fue el escenario donde rojiblancos humillaron a azulcremas con goles de Crescencio 'Mellone' Gutiérrez, quien marcó en tres ocasiones, Juan Jasso, Isidoro Díaz, Salvador Reyes y Raúl 'La Pina' Arellano.

6.- Mayor racha invicta

Mexsport

Las Chivas rayadas del Guadalajara cuentan con la mayor racha invicta en un Clásico nacional, tras haber sumado 12 partidos sin caer ante su máximo rival entre las temporadas 1959 y 1965 (7 victorias y 5 empates). Fue hasta la temporada 1965-66 que las Águilas pudieron sacudirse esa mala racha y se impusieron 2-1 a los tapatíos en el estadio Olímpico Universitario.

7.- Final histórica

Mexsport

La única final de Liga entre estos clubes se jugó en la temporada 83-84. La revancha llegó un año después en la temporada 1983-84. El partido de ida se empató a dos goles en el Estadio Jalisco con tantos de Carlos Hermosillo y Mario Alberto Trejo, las Chivas reaccionaron gracias a Eduardo y Néstor de la Torre. Para la vuelta, el césped del majestuoso Estadio Azteca vivió uno de los mejores episodios deportivos donde los ,locales se impusieron 3-1 con goles de Eduardo Bacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre donde la gran figura fue el arquero Miguel Zelada luego de atajar un penalti a Eduardo Cisneros. El encuentro lo ganó América con un marcador global de 5-3.

8.- Leyendas de Clásico

Mexsport

Los jugadores Juan Jasso (Chivas) y Cristóbal Ortega (América) son los futbolistas que más Clásicos han jugado en toda la historia, ambos sumaron 50 encuentros. Les siguen en la lista José Villegas (47), Alfredo Tena (39), Germán Villa (38), Demetrio Madero (35), Javier Ledesma (35), Pedro Nájera (28) y muchos otros más.

9.- Máximo anotador

Mexsport

El histórico ex futbolista del Rebaño, Salvador Reyes, es considerado el máximo anotador en la historia del Clásico nacional, tras haber marcado 13 dianas en Clásico, seguido por Luis Roberto Alves Zague de América con 10 tantos. Detrás de ellos vienen Max Prieto de Chivas con 9, Víctor Rangel, Francisco Moacyr y José Alves con 8, Pablo González con 7 y una larga lista que incluye a Gonzalo Farfán, Luis Reyes, entre otros.

10.- Corazón dividido

Mexsport

Algunos jugadores han vestido ambas casacas, entre ellos, Javier Aguirre, Carlos Hermosillo, Ángel Reyna, Ricardo Peláez, Oswaldo Sánchez, Luis García, Oribe Peralta, Pedro Pineda, Joel Sánchez, Ramón Ramírez, Rafael Márquez Lugo, Francisco Javier "Maza" Rodríguez, y muchos más.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV