Rogerio, un niño de 12 años, burló la seguridad del hotel donde se hospedaba la Selección Argentina en Sao Paulo para tomarse una selfie con Lionel Messi. El incidente ocurrió el pasado sábado 5 de septiembre, luego de que el albiceleste regresara de su entrenamiento para enfrentar a Brasil.

Las imágenes, difundidas en redes, muestran como Rogerio saltó la valla instalada en las inmediaciones del hotel. Acto seguido, el niño corrió hacia el autobús del que descendió su ídolo.

El pequeño Rogério, fan de Messi, se escapó del cerco para acercase al 10 y pedirle una foto. El capitán argentino cumplió con su sueño 🇦🇷🔟 pic.twitter.com/wBEdBIeCKT — Milena Portella (@mileportella) September 4, 2021

Al percatarse el cuerpo de seguridad, los uniformados se apresuraron a impedir que Rogerio llegara hasta el futbolista. No obstante, el suceso llamó la atención de Messi, quien permitió que el niño cumpliera su sueño de conocerlo.

“Un sueño realizado. Salté la valla, esquivé como Messi, fui iluminado por Maradona y cumple el mayor sueño de mi vida”, comentó Rogerio sobre su selfie en Instagram.

Cancelan partido de Argentina contra Brasil

Al no reportar cuatro jugadores argentinos su paso por Gran Bretaña al entrar a Brasil, las autoridades sanitarias intervinieron y cancelaron el partido del domingo 5 de septiembre.

Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, son los jugadores que no realizaron la cuarentena obligatoria de Brasil. Reino Unido está incluido en los países que Brasil considera de riesgo de contagio.

En consecuencia, la Conmebol obligó a la Selección Argentina a abandonar la cancha. “A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención”, comentó Lionel Scaloni, técnico de la Argentina.

El encuentro se suspendió al minuto 6 debido a la aparición de las autoridades sanitarias y de la policía federal local. Pese a que los jugadores de la Selección brasileña esperaron a que se reanudara, al final se decretó la suspensión.

