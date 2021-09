Nunca imaginé que debutaría en un Clásico: Hugo Sánchez Guerrero

El ex jugador Hugo Sánchez Guerrero, soñó con dar el salto a Primera División, pero no se imaginó es que sería en un Clásico regio.

Nacido en Monterrey, el ex futbolista sabía la importancia del derbi, pues en Nuevo León es un partido que divide a ambas aficiones.

¿Hugo Sánchez Guerrero tu debut en Tigres se dio en el Invierno del 2000, precisamente en un Clásico?

— Sí a mi me tocó debutar en un Clásico en el año 2000 en la primera etapa de Ricardo Ferretti. Es un partido que representa mucho en mi carrera. Debutar en un Clásico no es algo que se dé regular, y sobre todo en mi caso que soy canterano. Viví muchos Clásicos en Fuerzas Básicas, pero debutar en Primera División en un Clásico nunca pasó por mi mente.

Las circunstancias también se dieron para mi debut. En aquel Clásico del Invierno 2000, hubo Fecha FIFA, en aquella ocasión no paró la Liga. Claudio Suárez e Iván Hurtado se fueron a sus selecciones. Acá sólo se quedó David Oteo y Sindey Balderas que eran los jugadores con más experiencia.

¿Qué recuerdo tiene Hugo Sánchez Guerrero del día de su debut en Primera División?

— Fueron 60 minutos de mi debut y fue algo muy padre, por lo que representa este partido en la ciudad, como se vive en la semana. Para un joven de 19 años, si era algo de presión, tal vez si hubiera sido otro partido la presión no hubiera sido la misma. Acá sabes que se juegan más de tres puntos.

Recuerdo que en el partido estaba algo nervioso, porque me tocó cubrir a Antonio de Nigris. Era el jugador que estaba de moda en ese momento en la ciudad, que también era joven pero venía metiendo goles. Me tocó marcarlo y la verdad que fue una buena experiencia y un buen recuerdo.

A lo largo de tu carrera jugaste 16 clásicos, la balanza a tu favor al tener 11 victorias ante Rayados y sólo cinco descalabros.

— Tuve la dicha de haber jugado en 16 Clásicos, son partidos que se viven de manera diferente y más uno que es de la ciudad. Uno creció viviendo esos partidos, con esa rivalidad, con ese sabor que te dan esos partidos. En las familias a veces hay aficionados de los dos equipos y uno que vive en esta ciudad, lo vive de una manera especial.

Pueden ser números buenos, aunque me tocó estar en los Clásicos que más nos dolió a Tigres en aquella época. Las dos semifinales que se perdieron ante Rayados en la Liga, la del 2003 y la del 2006. Son partidos que durante muchos años quedaron en el recuerdo. La balanza ya cambió en los últimos años.

En el Apertura 2014 se vino la mayor goleada en los Clásicos 6-2, venías con mucha participación. ¿Cuál fue el motivo por el que no jugaste en el derbi numero 75?

— Yo lo viví desde la tribuna, yo no tuve participación porque justo acabábamos de llegar de las Olimpiadas en Atenas 2004. Tenía tres días que había llegado y habló conmigo Neri Pumpido y me dice que por el viaje prefería que no participara. Caso contrario lo hizo Miguel Herrera, el también tenía a Luis Pérez e Ismael Rodríguez como jugadores olímpicos. El Piojo decidió ponerlos de titular y al final creo que les costó el resultado y el marcador abultado que mucha gente recuerda.

También viviste un momentos complicado en el Clásico 71 el primero en Liguilla y el 79 donde cae Tigres en ambas series ¿Cuál fue el sentir general del equipo?

— Recuerdo que el vestidor era un funeral, nadie hablaba, fue un marcador contundente, cualquier jugador que quisiera reclamar ya estaba de más. Quedó en la historia al ser el primero de Liguilla y sobre todo que Monterrey se coronó a la siguiente semana. Fue algo que como jugador de cantera y aficionado, duele un poco más.

En el Clásico 79, nosotros teníamos la ventaja con gol de Walter Gaytán y en los minutos finales se vino un centro que le cae a Guille Franco que tuvo un buen reflejo, para poder anotar ese gol que dolió bastante, porque era nuestra oportunidad de llegar a una final más.

¿En tu opinión, consideras que después de las finales regias, el Clásico ha perdido su esencia?

— Los Clásicos siempre han sido un partido aparte. He escuchado comentarios de gente que dice que los Clásicos ya no representan lo mismo después de las dos finales que disputaron, pero uno como futbolista un Clásico siempre lo quiere ganar y eso se nota en los equipos, que independientemente de lo que han ganado en los últimos años, ellos siguen pensando que el Clásico es un partido muy importante y se refleja en la intensidad con el que juegan.

Para mí las dos finales regias fueron un parteaguas. Si un equipo ya ganó una final, quiere ir a refrendar ese dominio.

Ahora que eres aficionado al futbol ¿Cómo vives los Clásicos?

— Cuando salí de Tigres, y estaba en otro equipo, si había la oportunidad de ver el Clásico, me preparaba como cualquier aficionado, hacíamos carne asada, sacábamos la televisión a la cochera y la disfrutábamos en familia. Yo tengo dos hijos, uno niño de 12 y una niña de 10. Mi hijo le va a Rayado y lo llevo al estadio con la playera de Rayados, y yo con la de Tigres, la gente se sorprende. Yo quisiera que fuera de Tigres.

A él le tocó la época donde jugó Humberto Suazo, quien influyó en muchos niños para apoyar a Monterrey, como hoy André-Pierre Gignac influye en muchos niños para que sean Tigres. Al final nos respetamos, la casa está dividida, mi hija es tigre y mi esposa es Rayados, es el color que se vive normalmente en cualquier familia regia.

¿Sigues ligado a los deportes?

— Sigo ligado al deporte, trabajo en el Municipio de Apodaca con los Clubes infantiles. Además colaboro con el canal de la Universidad en un programa de deportes, comparto el programa con Gaby Batocletti (hija de Osvaldo Batocletti), Ericka Gadea (Hija de Robert Gadea) y el Profe (Marcelino) Pini Gutiérrez (ex entrenador de Fuerzas Básicas en Tigres) y es algo que me gusta porque sigues ligado de cierta manera al futbol.

El Clásico 88 fue el último para Hugo Sánchez Guerrero:

