Ordena Bronco investigar caso de Chabelita

Luego de que Publimetro difundiera la denuncia de una madre de familia a quien su hija de 5 años con autismo le negaron el ingreso a una institución privada del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, aparentemente porque no se peinaba, el Gobernador del estado se pronunció sobre el caso y aseguró que ninguna institución puede impedir el acceso a un infante.

"Ningún director, ningún maestro, puede restringirle el acceso o la educación a ningún niño, vístase como se vista, péinese como se peine… Y menos en niños que requieren de una atención especial", dijo el Bronco.

El 29 de agosto pasado éste diario publicó el articulo: Acusan a escuela de negar educación a niña autista por no ir peinada, en donde se concia la historia de la pequeña Chabelita.

Bajo el argumento de ser una institución privada que no recibe apoyos de ningún ente de gobierno, la escuela Arena, una institución de atención para niños con Autismo ubicada en la colonia Contry del municipio de Guadalupe, se negó a recibir a la pequeña argumentando falta de aseo.

En ese entonces, Emily Romania Adame Ontiveros, madre de “Chabelita” aseguró que su hija había cursado ya un año en esa institución, pero en ocasiones se les llamaba la atención porque no iba peinada, ”era por no estar peinada. O porque no se llevaban las hojas de la tarea”, aseguraba la joven madre, quien también padece un problema cerebral.

El plantel educativo, descartó totalmente aceptarla, pues dicen no han encontrado apoyo en sus padres para los trabajos diarios con la menor.

“Ella tenía un problema de piojos, después, no traía lonche o tenía muchas faltas”, dijo la directora general del plantel, Edna Padilla.

Arturo Estrada, Secretario de Educación en el estado, canalizó el caso para que en los próximos días se resuelva la situación de Chabelita, la cual sigue sin acudir a clases.