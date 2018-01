Mujer finge ser una 'muñeca sexual' al ser atrapada por la novia de su amante

La grabación en Twitter se hizo viral por el momento tan divertido que muestra: Una mujer sorprende a su pareja con su amante, pero ésta decide pretender que es una muñeca sexual. En el video se observa el momento en que la mujer atrapa a su novio con su amante bailando semidesnudos.

La mujer entra gritando, pero el hombre se defiende mientras afirma que no es más que una "muñeca sexual" e incluso le muestra el "ticket de compra". Llega el momento donde la mujer se acerca a la "muñeca" y esta se mueve, e incluso responde con voz robótica "Por favor, no me lastimes", a lo que el hombre afirma que son "reflejos".

Sin embargo, al final la "muñeca sexual" decide romper el juego y sale de la casa. El video fue publicado en la cuenta de Twitter @NoChillsZone, y asegura con una advertencia que publican humor y no son dueños del contenido que suben. Realidad o ficción, el video ya ha causado una gran impresión en las redes sociales.