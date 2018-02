Muse vuelve con mucha más carga política en nuevo sencillo 'Thought Contagion'

La banda liderada por Mathew Bellamy se encuentra trabajando en un nuevo álbum y esta vez dio otro adelanto de este trabajo con 'Thought Contagion', el cual llegó acompañado de su video oficial.

El nuevo tema de la banda toma una postura política contra los medios y busca resaltar las falsas informaciones que pueden circular en internet y medios convencionales.

Desde 'Dig Down', Muse no había mostrado nada más de su nueva producción y esta vez con 'Thought Contagion' se puede escuchar como busca regresar a sus inicios, ya que el disco está siendo producido por Rich Costey, quién ya había trabajado antes con la banda en "Absolution" (2003) y "Black Holes and Revelations".