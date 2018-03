Laura Pausini revela sus historias más íntimas con su nuevo disco Hazte Sentir

Para este proyecto Laura Pausini dedicó un año entero y el resultado es un disco con sonido fuertemente italiano y muy evocador. Pausini platica con Publimetro sobre dicha producción y hace una retrospectiva de sus 25 años de carrera que celebrará con una gira que tocará varios países de Latinoamérica.

El primer sencillo de tu nuevo disco es Nadie ha dicho, un tema de tu autoría, ¿cuál es el mensaje de esta canción?

— Tiene un concepto diferente porque la canto desde el punto de vista de quien deja una relación, normalmente siempre hablo de la melancolía de quien ha sido dejado porque muchas veces cuando terminas con la persona que amas pasas por un momento muy duro. En este caso, la historia es de dos personas que se dan cuenta de que ha llegado el final, con el miedo de separarse porque saben que estarán solos y todo cambiará. Esta canción explica que todos tenemos una sola vida, que debemos mantener el respeto hacia una historia de amor, especialmente, si los dos se dan cuenta de que no hay nada que hacer y que tienen una oportunidad para renacer.

Su nueva producción ya la puedes escuchar. / Cortesía

¿Cómo nació la versión de esta misma melodía con Gente de Zona?

— Eso fue algo inesperado, no estaba programado tener otra versión. Soy amiga de Gente de Zona desde hace dos años y siempre prometimos hacer algo juntos. Nosotros tenemos una productora en común que les mostró el tema, después me dijeron ‘te mandamos algo’, pero nunca imaginé que fuera mi canción, pensé que era un inédito y cuando la escuché me sorprendí. En la melodía ellos tienen su parte y yo la mía, puedes reconocer a cada uno, así que estamos en una zona de confort. Pienso que la música está hecha de encuentros y muchas veces los mejores encuentros son aquellos con cantantes que tienen un estilo diferente. Mis mejores duetos están hechos así.

También incluyes reguetón…

— En todos mis discos siempre hay un tema o dos con un estilo diferente al de mis baladas. En mi álbum anterior tenía una canción de reguetón escrita por Lorenzo Jovanotti y con arreglos del productor de The Black Eyed Peas, me acuerdo que la primera versión que me mandaron era muy reguetón y pedí que le dieran un toque más mío y salió un arreglo pop-reguetón, pero no es la primera vez que canto otros estilos, me gustan algunos temas urbanos, —no aquellos en los que son mal educados o hablan feo de las mujeres—, hay canciones que me fascinan, es un estilo musical y representa una cultura.

¿Qué opinas de las nuevas figuras que están surgiendo en tu país como Baby K?

— Me encanta Baby K, es nuestra reguetonera, una chica muy joven que está tratando de tener su personalidad en el mundo de la música. Me gusta que se exprese a través de un estilo que para los italianos es muy raro, tiene una manera de escribir muy latina y con ella puedes comprender por qué amamos ese estilo ya que para nosotros lo diferente es una atracción.

Han pasado ya 20 años desde Marco se ha marchado…, ¿qué tan apreciada es esa canción para ti?

— Marco existe, todo el primer disco era dedicado a él, fue mi primer amor y en aquel momento la pasé muy mal, tenía 14 o 15 años, era una niña, pero gracias a Dios, a esos cuernos y a esa historia que viví con él quizás no hubiera elegido cantar La Soledad ni hacer el disco. Esa canción tiene una magia muy especial, yo no la escribí, sino dos chicos de Milán que trabajan en una oficina de computadoras y que como hobby escriben canciones. Mi manager de aquel entonces, la escuchó y pensó que podría gustarme y me la mandó. Al escucharla con mis padres dije ‘¿cómo saben mi historia?’, sólo tenía que cambiarle el nombre porque decía Ana, así que le puse Marco, porque narra todo lo que pasé, el tren de la mañana… yo también tenía que tomarlo todo los días para ir a la escuela. Es una historia increíble, coincidencias especiales.

“Nunca me voy a arrepentir de tener una vida tan emocionante, de tantísimas traiciones y despedidas, pero también de muchísimo amor y sorpresas”.

La cantante italiana ha vendido más de 70 millones de discos. / Cortesía

— Gané el Festival de San Remo el 27 de febrero de 1993 y este disco lo presenté ahora en la semana de San Remo, fue como mi celebración porque ahí fue donde nací, en el mismo sitio, con el club de fans de aquel entonces que tienen mi misma edad. Tengo una historia muy bonita con la gente que me sigue desde el principio, son fieles, se parecen a mí porque soy una persona que no le gusta cambiar mucho, adoro tener siempre las mismas personas a mi alrededor.

¿Cómo te sientes de ser la primera mujer en cantar en el Circo Massimo de Roma?

— Es un momento importante en mi carrera, —en eso si soy muy atrevida—, estar invitada y ser la primera mujer ahí suena maravilloso, pero es un reto porque hay que llenarlo y no tengo ningún precedente y si lo hago mal siendo mujer, será más difícil. Así que trabajaré mucho para que todo sea perfecto, pero hasta que no me digan ‘las dos noches están vendidas’ no se me quitará la ansiedad. Al final, amo los retos y gracias a ellos he cumplido mis metas personales. Ahora en este momento de mi carrera podría sentarme y disfrutar, pero lo mejor es levantarse y hacer algo nuevo.