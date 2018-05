Avión de Cubana de Aviación que se estrelló en La Habana era de origen mexicano

Mercedes Vázquez, directora de Transporte Aéreo en Cuba, confirmó que el avión de Cubana de Aviación que se estrelló este viernes en La Habana era originario de México, de la empresa Damojh (Global Air).

En Publimetro TV: Se estrella avión de Cubana de Aviación tras despegar en La Habana

En declaraciones de Prensa Latina, la titular del ministerio confirmó que la nave era de la empresa mexicana, fundada en 1990.

Inicialmente, medios internacionales como CNN confirmaron que la nave era de origen italiano, perteneciente a la empresa Blue Panorama. Información que fue descartada poco después.

More from Havana plane crash:

Pres Diaz-Canel at crash site south of capital says there could be "many" dead.

Conflicting info on who owned the plane. Earlier reports say it Italy's Blue Panorama, other reports say it belonged to Mexico's Damojh

New report 113 on board incl crew pic.twitter.com/gQ44GU6Ati

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) May 18, 2018