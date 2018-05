Nintendo sorprende con nuevo juego de Pokémon para Switch

Luego de una semana llena de rumores y filtraciones sobre un anuncio importante de Nintendo, las especulaciones llegaron a su final con la gran revelación de esta noche con Let's Go, Pikachu y Let's Go, Eeve.

Este es un nuevo título de la franquicia Pokémon que llega luego de hacer esperar a sus fanáticos que poseen un Nintendo Switch.

El juego implementará una jugabilidad similar a la del título para móviles Pokémon Go!, el cuál batió records de descarga el año de su lanzamiento, y que más tarde fue abandonado por gran parte de sus usuarios.

Let's Go, Pikachu! y su versión de Eeve podrán ser conectados con la aplicación móvil, además de poder jugar en un modo cooperativo ya que permite su uso con uno de los Joy-Con del Switch.

Por otro lado, también será lanzada una Pokeball, que podrá ser utilizada como mando y al mismo tiempo brindará la oportunidad al usuario de llevar consigo a su Pikachu o Eeve, de acuerdo a la versión del juego que tenga.

Let's Go, Pikachu y Let's Go, Eeve aún no tienen fecha de lanzamiento, sin embargo, se espera recibir más noticias sobre el título y sus especificaciones con la llegada de la E3, en las próximas semanas.