Desde Sonora Marissa Mur llega a enamorar a la CDMX

Marissa Mur cantante proveniente de sonora llegó hace trece años a la Ciudad de México para lograr su camino en la música y ahora está de estrenó con su sencillo llamado "Pa´mi entero”.

“Llevo trece años en la Ciudad de México muy feliz me vine a estudiar música y desde muy pequeña tuve claro que quería cantar, desde los trece años me acuerdo que yo le dije a mi mamá que quería ser cantante y bueno aquí estoy”

Marissa contó a Publimetro que le gusta cantarle al amor, a los sentimientos y deja fluir sus pensamientos y le gusta escuchar a su corazón, como sucedió con la canción "Darlo Todo” que se estrenó el 15 de Septiembre del año pasado y que fue hecha en palabras de Marissa como un himno de amor a México y la cual contó con la colaboración de diversas figuras publicas tanto de televisión, de internet y la música.

“Me encanta escribirle al amor, porque creo que el amor mueve al mundo y sana, pero también hace poco en Septiembre del año pasado hice una canción que es un himno de amor por México, entonces realmente compongo de lo que siento en el momento y como que no lo pienso tanto simplemente trato de fluir y escuchar a mi corazón”

Dicha canción también coincidió con los hechos ocurridos por el sismo del 19 de Septiembre que sacudió la Ciudad de México, y que fue tomada por seguidores como una canción de unidad y solidaridad.

“Yo me acuerdo que la lance el 15 de Septiembre y se empezó a mover la canción, pero de repente me escribían de chats de ayuda del terremoto y así…estoy super agradecida que atraves de mi música pude sanar corazones hasta la fecha me siguen escribiendo, hasta de otros países que me dicen no soy de México pero me conecta mucho el mensaje gracias por esta canción, entonces soy agradecida con la vida por dejarme compartir este mensaje”.

Sobre sus siguientes proyectos Marissa nos platicó lo que viene en puerta como el estreno de sus nuevos sencillos con colaboraciones y una gira que sería en Agosto o Septiembre, también estará presente en un festival en San Miguel de Allende el 7 de Julio.